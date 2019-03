Linksom of rechtsom, Ossenaar zal zijn wegwerpgedrag stevig moeten bijstellen

SP blijft in thuisbasis Oss nipt de grootste partij

7:58 OSS - In de stad van Jan en Lilian Marijnissen moet de SP een stevig verlies van 7,2 % ten opzichte van 2015 slikken maar blijft met 17,6 % nipt de grootste partij. Gevolgd door Forum voor Democratie, de partij is ook in Oss de grootste winnaar met 15,1 %.