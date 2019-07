Lintje voor trouw aan fanfare Aurora

Vrijspraak Berry van der Horst voor wietplanta­ge Uden: ‘Dit betekent heel veel voor mij’

15:19 Oss/Den Bosch - De Osse ondernemer en voormalig geldschieter van voetbalclub DESO Berry van der Horst is in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de wietplantage die in 2015 in Uden werd gevonden.