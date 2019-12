Lintjes bij brandweer in Schaijk en Heesch

SCHAIJK/HEESCH - Twee brandweermannen in Schaijk en één in Heesch hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen voor jarenlange trouwe dienst. Hun burgemeesters kwamen maandagavond naar de kazernes om de versierselen op te spelden.

De drie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen passen in de lintjesregen die al maanden op de brandweer neerdaalt, vanwege een verandering in het decoratiestelsel.

Heeschenaar Arno van den Akker zit al meer dan dertig jaar bij de brandweer. Hij kwam er bij in 1987 en is nog altijd paraat. Maandagavond is hij in het zonnetje gezet tijdens de kerstviering van de lokale brandweer, in de kazerne van Heesch. Burgemeester Marieke Moorman was hier present en sprak Van den Akker toe.

Schaijkse kazerne

In de Schaijkse brandweerkazerne werden lintjes overhandigd aan Carlo Reijs en Ton van der Heijden. Reijs is brandweervrijwilliger sinds 1997, Van der Heijden sinds 1989 dus precies dertig jaar. Beide Schaijkenaren zijn als bevelvoerder, chauffeur en voertuigbediener bij de brandweer actief.