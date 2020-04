Lintjesbezoek met een knijper vol bloemen in Oss: ‘Fijn om het persoonlijk te brengen’

OSS - Bewapend met bloemen, mooie woorden én een knijpstok ging burgemeester Buijs vrijdagmorgen alle gedecoreerden in Oss langs. Om ze alvast in het zonnetje te zetten voor hun jarenlange vrijwilligerswerk én ze uit te nodigen voor een echte ceremonie later dit jaar. Want een lintje opspelden is er nu even niet bij.