Lith nu 10 jaar bij Oss: 'Geloof me, niemand in het dorp wil meer terug naar oude gemeente'

Hattrick voor ‘polderteam’ Kwis’t: drie keer op rij eerste bij Geffense Kwis

9 januari GEFFEN - De negende editie van de Geffense Kwis is gewonnen door Kwis’t. Ook in 2018 en 2019 zegevierde het team met de thuisbasis in de polder. Net zoals in 2019 kwam familie Verhagen (tweevoudig winnaar) het dichtste in de buurt van de ploeg van teamcaptain Ellen den Hertog.