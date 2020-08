Lith wil nieuwe wandelpaden om schoonheid van het dorp met anderen te kunnen delen

LITH - ,,Het hoeft hier geen Giethoorn of Madurodam te worden, maar we willen de schoonheid van Lith wel delen.” En daarom doet Noud Bongers er alles aan om de wandelpaden van Lith, Lithoijen en Maren-Kessel beter met elkaar te verbinden.

De Maas ligt er glinsterend en uitnodigend bij, deze zonovergoten hete dagen. De sluis braakt om de zoveel tijd een stuk of vijftien plezierjachten uit en op het terras van het Lithse Bakkertje op de dijk is het een komen en gaan van mensen die zich even in de schaduw verschansen voor een koud glas.

Dit is Lith zoals Noud Bongers het graag ziet, met mensen die genieten van het dorp, de rivier en de omgeving. Hij is voorzitter van Stichting Wandelpaden Lith e.o., die is opgericht met het doel de wandelpaden in de dorpen beter met elkaar te verbinden. ,,Ik ben een geboren en getogen Lithenaar en het verbinden van historie met het heden is een grote passie. Sommige paden zijn al honderden jaren oud, het zou toch mooi zijn als ze nog jarenlang frequent gebruikt kunnen worden.”

Steeds meer op de kaart als wandelgebied

Lith, maar ook Lithoijen en Maren-Kessel staan de laatste jaren steeds meer op de kaart als wandelgebied. Er ligt dan ook een groot padennetwerk in de dorpen. De stichting is van plan ook elders geldbronnen aan te boren nu het gemeentelijke subsidiepotje leeg begint te raken. ,,Zo willen we Jantje Beton aanschrijven.’'

De nieuwe stichting wil de paden opknappen, tegels met de naam van het pad bij de entrees regelen, knelpunten verminderen en paden door knooppunten met elkaar verbinden.

De Maas speelt daarbij een belangrijke rol. ,,Langs de Kennedybaan zie je een aantal olifantenpaadjes, uitgesleten doordat mensen hun weg naar het water zoeken”, vertelt Bongers. ,,Maar daar moet natuurlijk een heus wandelpad komen, zodat mensen veilig de oversteek kunnen maken. De Maas is één van de charmes van Lith en de andere dorpen, daar willen mensen naartoe.”

Ambassadeurs in leven geroepen

Nieuwe paden moeten er zeker ook komen. Bongers: ,,In het Olijfstraatje (een oud karrenpad in Lithoijen, red.) is een aftakking die weer terugvoert naar Lith, maar dat pad houdt ineens op. We gaan kijken hoe we kunnen realiseren dat je straks van Lith kunt wandelen naar Lithoijen, en terug, zonder over de drukke Molenstraat of Valkseweg te hoeven.”

Voor verschillende paden zijn ambassadeurs in het leven geroepen: mensen die aan het pad wonen en bij de stichting aan de bel trekken als er iets speelt. ,,Dit willen we ook doen met paden die niet meer toegankelijk zijn doordat ze min of meer ‘in beslag zijn genomen’door bewoners. Als we samenwerken kunnen we het padennetwerk nog verder uitbreiden.”