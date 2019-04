Lithenaar (50) benaderde minderjarige meisjes via oppassite voor ontucht

Vaticaan draait voor het eerst fusie van een Nederland­se parochie terug; bezwaarma­kers in Lithoijen blij

26 april LITHOIJEN/DEN BOSCH - Voor het eerst heeft het Vaticaan een fusie van een parochie ongegrond verklaard, uit het bisdom Den Bosch. Het gaat om de Remigiusparochie in Lithoijen die opging in een groter verband met vijf andere parochies in de Osse regio, onder de naam Heilige Benedictus. De bezwaarmakers uit Lithoijen die dit in Rome aanvochten reageren verheugd op de uitspraak, een unicum in de Nederlandse kerkhistorie.