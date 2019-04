Lithenaren balen van ingeperkte toegang tot flappentap in dorpshart De Snoeck

LITH - Het regent klachten over de nieuwe geldautomaat van de Rabobank in het nieuwe dorpshart De Snoeck. Regelmatig staan dorpsbewoners gefrustreerd voor de gesloten deur. Op het raam hangt inmiddels wel een poster met openingstijden van De Snoeck.

,,Dat vind ik een lauwe reactie van de Rabobank. Zo ga je niet met mensen om”, zegt Paul Gremmen die bij de krant aan de bel trekt. ,,Mijn vriendin moest op een zondagochtend met spoed het pontje over en had geen cent in huis. Nergens in Lith kon ze pinnen. Da’s knap vervelend.”

De Rabobank trekt kantoren uit dorpen terug. Zo ook in Lith. In oktober is het kantoor aan de Molenstraat in Lith verkocht. Dus ging de bank op zoek naar een nieuwe plek voor de geldautomaat. ,,Gekeken is naar het aantal geldopnames en de bijbehorende kosten. De best passende oplossing is een instore-geldautomaat waarbij toezicht en sociale controle is. We zochten een plek met een zo groot mogelijke toegankelijkheid. De multifunctionele accommodatie voldoet aan de voorwaarden”, meldt de Rabobank.

Quote Zo hebben wij een mooie invulling kunnen geven aan het behoud van een geldauto­maat voor de gemeen­schap in Lith Rabobank

,,Zo hebben wij een mooie invulling kunnen geven aan het behoud van een geldautomaat voor de gemeenschap in Lith”, klinkt het content. Maar daar denken de klanten heel anders over. Ze klagen steen en been op Facebook. Zoals: ,,Ik heb al vaak voor een dichte deur gestaan. Coöperatie zeggen ze. Ze zijn er alleen maar voor het grote geld maar niet voor de gewone burger.”

Cruciaal probleem is dat de automaat alleen te bereiken is als De Snoeck in gebruik is en de deur dus open. Daarom heeft de Rabobank een poster opgehangen met de tijden: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur. Vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Zaterdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Die tijden zijn afgesproken met De Snoeck.

Tackelen

Mathieu Raemaekers, voorzitter van De Snoeck, is niet gelukkig met de onvrede. ,,We gaan binnenkort om de tafel met de Rabobank om te kijken hoe we dit kunnen tackelen. Groot voorstander zijn we van een plek in de hal voor de automaat, die continu toegankelijk is, zoals vroeger in de Molenstraat. De Rabobank, groot geworden op het platteland, mag daarin best investeren.”

,,Dat is geen optie vanwege de kosten”, reageert een woordvoerder van de bank. Er wordt in Lith simpelweg te weinig gepind. ,,Dit is echt de allerbeste oplossing. We kunnen het helaas niet iedereen naar de zin maken.”