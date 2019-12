Lithoijen laat zich niet wegzetten als ‘lastig snertdorpje’; parochianen blijven knokken voor zelfstandigheid

Osse politiek vindt drie zonnepar­ken voorlopig meer dan genoeg

8:27 OSS - Precies een week nadat de Osse politiek het windmolenpark Stijbeemden van tafel veegde, gaat de raad ternauwernood wél akkoord met de eerste zonnevelden in de gemeente. Die moeten komen aan de Munlaan, de Valendonkstraat in Berghem en bij de rioolwaterzuivering in Oijen. De pilot met verschuifbare panelen in Lith is voorlopig van de baan.