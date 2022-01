Lithoijen wordt het ‘groenste dorp’ van de regio

Video Hitsige alpaca zorgt voor ophef in Schaijk, bejaarde verzorgers zijn het beu

SCHAIJK - De alpacahengst moet weg, nadat hij in een geile bui een wijfje de verdrinkingsdood in heeft gejaagd. Maar daarmee is de rust in het hertenpark te Schaijk nog niet terug. Verzorgers zijn het oplevende gemopper beu.

18 januari