Lithse(69) die wegreed met vrouw op motorkap blijft achter tralies

Man rijdt onder invloed van cocaïne op gestolen snorfiets, opgepakt na wilde achtervol­ging

OSS - Een man is woensdagavond rond 20.30 uur in Oss opgepakt met een gestolen snorfiets en drugs op. Toen de politie hem in de Schaepmanlaan aan probeerde te houden, volgde er een wilde achtervolging via verschillende tuinen.

13 oktober