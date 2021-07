Lithse drugscrimineel (53) in beroep tegen ontneming van ruim een half miljoen euro

De verdachte maakte in 2013 deel uit van een criminele organisatie, die zich bezighield met de uitvoer van drugs. De Lithenaar organiseerde concreet de overdracht van 181 kilo hasj en ruim één kilo cocaïne naar Zweden. Daarvoor maakte hij gebruik van een transportbedrijf in Oss. Hij verstopte de illegale drugs met zijn handlangers in een vrachtwagen, die met een lading karton op weg was naar Malmö. De verdachte huurde tevens een loods in Waardenburg, waarin agenten in juli 2013 een drugslab aantroffen.