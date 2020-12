Lithse Ham mag groeien, maar niet ongebreideld

Opnieuw vier jaar cel voor brute overval in Ma­ren-Kes­sel: ‘Slachtof­fer is veranderd in oude en kwetsbare man’

9 december MAREN-KESSEL - Thomas V. is ook in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer de overval op een man (79) in Maren-Kessel. Twee jaar van de straf is voorwaardelijk, dat waren in eerste instantie 16 maanden. De andere overvaller, Jordi van der V., is nooit in beroep gegaan tegen de vier jaar gevangenisstraf die de twee eind juni opgelegd kregen.