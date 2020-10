Lithse Ham spiegelt zich aan Gouden Ham, daar hoort grauw bedrijventerrein en rommelig woonwagenkamp niet bij

Oss swingt als São Paulo in de eredivisie, Den Bosch boven in eerste divisie

8:08 São Paulo opgepast, Oss komt eraan. Uit onderzoek van tussendelinies.nl blijkt dat er net zoveel eredivisievoetballers in Oss zijn geboren als in de Braziliaanse miljoenenstad. Al was Ajacied Antony (minimaal 15,75 miljoen euro) wel duurder dan alle Ossenaren bij elkaar.