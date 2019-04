Lithse KBO gaat gesprek aan met Rabobank over bereikbaarheid geldautomaat

Bij de dorpspompEerst en vooral valt ze over de manier waarop de Rabobank vrij rücksichtslos kantoren mét flappentap-mogelijkheid in dorpen sluit. En dat haar eigen Lith nu als de spreekwoordelijke stekker baalt van de slechte bereikbaarheid van de nieuwe geldautomaat in De Snoeck, ja, dat snapt de 64-jarige Henneke Hermsen.

Quote Ik vind dat deze automaat erg in het zicht staat Theo Schulz Het voelt als een doekje voor het bloeden dat niet goed absorbeert. ,,Ik stond hier ook al voor een gesloten deur. Gek genoeg kunnen we nu wel geld pinnen, terwijl de deur volgens het rooster dicht zou moeten zijn."

Geboren en getogen Lithenaar Theo Schulz (87) vult aan dat hij het nog niet meebeleefde dat het dorpshart dicht en de automaat zodoende onbereikbaar was. ,,Wat ik wél meemaakte, was dat-ie niet werkte en dat er verderop bij de Plus ook een storing in het pinapparaat was. Nou, dan heb je als oudere, die graag wat contant geld op zak heeft, toch een probleem. Ik vind trouwens wel dat deze automaat hier erg in het zicht staat, met alleen die glazen afscheiding. Makkelijk te mollen. Maar zie dit niet op als een suggestie voor kwaadwillenden.”

‘Ongeraakte pintijden’

Bij de Plus laat eigenaar Daniël Haagen weten dat zijn supermarktmedewerkers sinds de 'ongeraakte pintijden' van de Lithse mfa een enorme toename van pintransacties zien. ,,Bijna elke dag is onze automaat voor sluitingstijd leeg; op vrijdag vaak nog veel vroeger. Wij vullen zelf geld bij, maar dat is wel afhankelijk van de contante betalingen die klanten hier doen."