Lithse kwis gaat de auto in

De Lithse Kwis op wielen is bedoeld als een activiteit in deze ‘barre’ corona-tijden en is uit te voeren voor jong en oud. Er is een route uitgezet van ongeveer vijftig kilometer. Onderweg moeten de deelnemers verschillende vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. De organisatie: ‘voor je het weet sta je in een hilarisch decor’. Per auto bedraagt de deelnameprijs tien euro. De puzzeltocht voert door de dorpen en polders rondom Lith.