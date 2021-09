Lithse pastoor René Aarden: ‘Nu een karkas, straks weer prachtige pastorie’

Nico Timmermans (79) overleden - jongeren­wer­ker, straatvoet­bal­or­ga­ni­sa­tor, conciërge Hertogin Johanna­school

1 september OSS - Na een lang ziekbed is op 26 augustus prominent Ossenaar Nico Timmermans (79) overleden. Nico Timmermans was jongerenwerker, organisator van straatvoetbaltoernooien en betrokken bij diverse Osse voetbalclubs (DESO, OSS’20, TOP Oss en Margriet). Ook was hij actief bij de SP.