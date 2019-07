Lithse pedo misleidde slachtoffertjes met ‘slaapstoornis’

LITH/DEN BOSCH Een 50-jarige man uit Lith die minderjarige meisjes met een smoes zijn huis binnenlokte en zogenaamd slaapwandelend zijn geslachtsorgaan toonde, blijft nog zeker tot oktober in de cel. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch gisteren tijdens een voorbereidende zitting.

De man deed zich vorig jaar voor als vader die via een speciale site een oppas zocht voor zijn kind. De meisjes, zeker zeven aldus officier van justitie Stein Revis, die reageerden, werden uitgenodigd in de woning van de man in Lith voor een kennismakingsgesprek. Zijn ‘kind’ was op dat moment nooit aanwezig. De man vertelde hen dan dat hij vanwege nachtdiensten overdag moest slapen. Door een slaapstoornis kon hij weleens slaapwandelen en ‘vreemde dingen doen’. Ze moesten daar niet van schrikken.

Quote Het enige verschil met toen is, dat hij deze keer de meisjes niet aanraakte Stein Revis, officier van justitie

Vier meisjes haakten na dat eerste gesprek af. Drie anderen, scholieren nog aldus de officier van justitie, gingen met de man in zee. Bij hen kwam hij ‘slaapwandelend’ naar beneden, met ontbloot geslachtsorgaan. Verder kwam het niet, in tegenstelling tot 2014 toen hij in Eindhoven en Veldhoven hetzelfde deed en ook ontuchtige handelingen bij zijn slachtoffers verrichtte. ,,Het enige verschil met toen is, dat hij deze keer de meisjes niet aanraakte", zegt de officier van justitie. De man moest zich toen in een kliniek laten behandelen en ging een half jaar de cel in.

Woning behouden

Advocaat Pieter Bouwman, vroeg gisteren om opheffing van de voorlopige hechtenis van de man. Hij zou zijn woning in Lith graag behouden en hij zou de afgelopen maanden veel hebben geleerd waardoor de kans op herhaling klein zou zijn. ,,Bovendien heeft hij alleen schennis gepleegd en zoals u weet is dat geen grond voor hechtenis", probeerde Bouwman. De avocaat zei het belang van zijn cliënt hoger te achten dan dat van het OM.

Rapporten