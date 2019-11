Lithse Revue: humor, slappe klets en verbroedering

Het laatste novemberweekend staat in Lith sinds 1986 vast als het Lithse Revueweekend. De 2019-editie is voor het eerst in MFA De Snoeck en dat is wennen, weet ook voorzitter Rob van den Hurk: ,,Het is hier allemaal moderner maar we moeten wel werken met een kleinere zaal dan die in De Hoeve, zodat we minder bezoekers kunnen ontvangen. Staat tegenover dat we nu wel drie keer uitverkocht zijn. Het geheim van dat succes ? Enthousiasme, lokaal bekende acteurs en actrices en een avondje ongecompliceerd vermaak. Er is zelfs een vast groepje van voormalig Lithenaren dat al ruim 25 jaar naar de revue komt. We merken het succes ook aan de kaartverkoop die in de voorverkoop loopt als een trein. Daarbij hebben we een jonge club mensen die zich na carnaval aan de teksten zet, om vanaf augustus te repeteren voor dit eindresultaat.‘’