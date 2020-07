Lithse veerpontmonteur ‘Harry The Ferryman’ is een dikke hit op YouTube

Drukte Tilburg schrikt kermiswet­hou­ders niet af: ‘Honderd procent corona­proof bestaat simpelweg niet’

25 juli DEN BOSCH - De drukte in Tilburg schrikt lang niet alle gemeenten af om kermissen te faciliteren. Bestuurders kijken voor hun afweging vooral naar hun eigen stad of dorp, of daar genoeg ruimte is om het volksfeest op een verantwoorde manier te vieren. Dat kan in Oss en Uden blijkbaar wél, maar in bijvoorbeeld Boxmeer of Weert niet - zo luiden de lokale verdicten.