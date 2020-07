LIVE | Persconferentie over dood Arie den Dekker: onafhankelijk onderzoek naar behandeling door instanties

Stille Getuigen Osse wandeltoch­ten niet voor snelheids­ma­ni­ak­ken

11:05 OSS - Als de wandelsport in Oss en omgeving nog even populair is als in de decennia voor en na de Tweede Wereldoorlog, hebben honderden wandelaars getreurd om het afblazen van de Nijmeegse Vierdaagse. Niet alleen sneuvelde het koningsnummer van de wandelsport, de hele Nederlandse wandelagenda bevat voornamelijk afgelastingen. Daarom even terug naar de tijd dat de Molenstraat nog de Osse Via Gladiola was.