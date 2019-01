Lize (15) doet nieuwsjaarsduik Oss twee keer

Wethouder Van Boekel krijgt prijs voor grootste misser van Heesch in 2018

15:25 HEESCH - Wethouder Peter van Boekel is de trotse winnaar geworden van de Hisse Misser. De fouten in de vergunning voor het al voltooide pand van Traject aan 't Dorp in Heesch is de grootste fout van het afgelopen jaar, zo maakte cabaretgroep For Mineur traditioneel bekend op Nieuwjaarsdag.