Loader en maaier gestolen in Lithoijen

Ma­ren-Kes­sel moet het voorlopig nog zonder bakkerij in dorp doen

11 september MAREN-KESSEL - De opening van Brood van Mook in Maren-Kessel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De bakkerij zou op 18 september een herstart maken in het dorpshart. Door gezondheidsklachten van bakker Stefan van Mook is dat voorlopig van de baan.