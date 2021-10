Loader verwoest door brand bij agrarisch bedrijf in Loosbroek

Man raakt gewond bij aanrijding met lijnbus in Oss

7 oktober OSS - Een man is donderdagmiddag rond 16.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus in Oss. Hij wilde met de auto vanaf de Bram van de Berghstraat de Oostwal opdraaien en is toen aangereden door een lijnbus. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.