Locatietheater ‘Kersen op Sap’ in Berghem: Tsjechovs meesterwerk inspireert tot smeuïge dialectsaga

Zekers. Hij kent z’n zelfgeschreven, in smeuïg Bèrgs dialect verwoorde vertelselbijdragen over d’n Hoas - ‘die d’r krèk uitzaag ès … unnen hoas, mar dan twê meter groewt’ - uit het hoofd. Riny Boeijen, in de rol van verteller Mrinus, blijkt een keer of vier in te breken bij scènes uit de dialectsage Kersen op Sap. De makers van het stuk, die eerder al Berghem en ommelanden wisten te verblijden met lokaal gekleurde voorstellingen als Saldaote en Rondom Gielen, haalden dialect-kok Riny erbij voor een sappig sausje. En met dat ingrediënt morste hij naar believen.