Lood in kraanwater basisschool Oss, IKC Regenboog schakelt over op water uit fles

SAAM heeft een onderzoek ingesteld naar het kraanwater in alle scholen die voor 1960 zijn gebouwd. Dit naar aanleiding van het nieuws dat er bij scholen in Utrecht lood in het drinkwater geconstateerd is. De uitslag van dat onderzoek was bij IKC Regenboog aanleiding om direct in te grijpen. Hoe hoog de concentratie lood in het drinkwater is wordt nog nader onderzocht.