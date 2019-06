Lopers SamenLoop voor Hoop Oss halen op 122.671 euro op

Silly’s 2.0 komt er, belooft verdrietig onderne­mers­echt­paar na felle brand

8:55 BERGHEM - Daags na de felle brand die Silly’s - eethuis, snackbar én cateringservice in Berghem - in de as legde, biedt het zwarte pand een trieste aanblik. Elk moment van de dag staan er wel mensen stil om de aanblik van het zwartgeblakerde karkas op zich in te laten werken, de brandlucht op te snuiven. Aan de voorkant staat er een hek omheen. De stoep is opengebroken om de leidingen af te sluiten.