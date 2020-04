Loyale secretaris, ereburger van Heesch

Emmausparochie en zwembad

Ook was hij mede-initiatiefnemer voor het aanbrengen van de plaquette voor oorlogsveteranen, in het huidige gemeentehuis van Bernheze. Met dit gedenkteken had hij als oud-Indiëganger een speciale band.

'Loyale secretaris’

Vóór zijn diensplicht in Nederlands-Indië had hij als beginnend ambtenaar al even gewerkt in het vroegere raadhuis. In 1950 keerde hij er terug en bleef. Hij volgde in 1978 Bertus Timmermans op als gemeentesecretaris en bleef dat tot aan zijn pensioen in 1988. Oud-burgemeester Sjef Franssen herinnert hem zich als een kundige en uiterst loyale secretaris: ,,Als burgemeester ben je vaak op stap en dan is het fijn om te weten dat er iemand thuis is waar je blindelings op vertrouwen kunt.’’