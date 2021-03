Ludieke actie in Heesch: na Gullit en Van Nistelrooij prijkt nu ‘Pantycorner’ op rotonde Broekhoek

Bezoeker van illegaal carnavals­feest die agenten met vuisten sloeg, beroept zich op zelfverde­di­ging

6 maart DEN BOSCH/BERGHEM - Politiemensen sloegen hem ‘vanuit het niets met een stok op het hoofd’. Dat vertelde de 18-jarige bezoeker van een illegaal carnavalsfeestje in Berghem deze week bij de rechtbank. ,,Ik heb een agent geduwd, dat was uit zelfverdediging. Verder kan ik me er niets van herinneren.” De man had die avond flink gedronken.