Lugubere ontdekking in Oss: kop en zwemvlies van gans gevonden op fietspad

‘In mijn ogen lag het er veel te netjes op het fietspad om te kunnen zeggen dat het door een roofdier is gedaan. Hoop het natuurlijk wel want wat voor mens doet zoiets', schrijft de medewerker in een bericht op Facebook.

De wijkagenten werden erbij gehaald. Volgens een van de agenten was de romp van de gans weg en zag de hals er vrij netjes uit. De situatie kwam verdacht over, of op mijn minst niet natuurlijk over. ‘Wij hebben in onze wijk onlangs geen andere soortgelijke meldingen ontvangen’, aldus de wijkagent. De Dierenambulance heeft de restanten van het dier opgehaald.