Reekse buurt ziet huidig plan Sport en Spel niet zitten

19 augustus REEK - Het moet ‘een bruisende ontmoetingsplek’ worden voor Reek. Vijf jaar is er gepraat over een multifunctionele sportaccommodatie. Maar in het zicht van de haven doemen gevaarlijke klippen op: de buurt is het niet eens met de huidige plannen voor ‘Sport en Spel’ en ze gaat dan ook zeker bezwaar maken.