Lustrum van Osse Rockronde:’We bedanken met bier en plezier’

Bij de dorpspomp Rotonde-ellende in Berghem, maar ‘mensen die beweren dat ze dit niet wisten, geloof ik niet’

9:53 De Cruijffiaanse wijsheid dat 'elk nadeel zijn voordeel heb', ja, die wil de 70-jarige Mayke van den Hoven graag beamen als ze reageert op de rotonde-ellende in Berghem. ,,Je ziet het: onze Kerkstraat is afgesloten en het was hier nog nooit zo rustig. We hebben gewéldig geslapen vannacht. Normaal gesproken racet en sjeest het autoverkeer op dit deel, waar maar 30 kilometer per uur mag worden gereden.”