Maand cel na geweld op kermis Oss; rechter negeert milde strafeis van OM

Wat te doen met een jonge Ossenaar die in rap tempo een stevig strafblad aan het opbouwen is als geweldpleger? Zowel de politierechter als de officier van justitie lieten maandag blijken daarmee te worstelen. Beiden achten Haroum A. schuldig aan mishandeling van een bezoeker van de Osse kermis op 20 augustus 2019. En ook aan het slaan van een politieman in zijn cel, nadat hij voor die mishandeling was aangehouden. Daarnaast had hij ook nog een stiletto op zak. Maar over een passende straf verschilden ze finaal van mening.