Maanden knippen en plakken levert Macharen film met flinke dosis suspense op

TOP Oss legt drie fans stadionver­bod op na gooien vuurwerk tegen FC Den Bosch

16 oktober OSS/DEN BOSCH - TOP Oss legt drie supporters een lokaal stadionverbod op voor hun rol bij de ongeregeldheden enkele weken geleden tijdens de wedstrijd in en tegen Den Bosch. Ze worden verdacht van het gooien of bezitten van het vuurwerk dat tijdens het duel tot vier keer toe op het veld werd gegooid. De verwachting is dat de KNVB de lokale verboden omzet in landelijke verboden.