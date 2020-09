Maar liefst tachtig meter catwalk doorklieft het Walplein tijdens Oss Fashion Weekend

Rolt het coronavac­cin straks in Oss van de band? Farmaceut kan er 200 miljoen per jaar leveren

14:56 OSS - Als er straks een vaccin of medicijn voor het coronavirus is, zou dat best eens in Oss van de band kunnen rollen. Het bedrijf BioConnection heeft namelijk een gloednieuwe productielijn klaar staan waar in het meest gunstige geval wel 200 miljoen dosissen per jaar verwerkt kunnen worden.