Maas Coating gaat óók in Nijmegen werken, grotere orders blijven in Heesch

Snel zijn en geluk hebben om ‘magic box’ van Too Good To Go te kopen: ‘Ja, het is wel een sport, hè’

OSS - De Too Good To Go app is aan een flinke opmars bezig. Overgebleven broodjes, gebak, vleeswaren, groenten of een toetje zitten in een zogeheten magic box die mensen via een app kunnen kopen. Het is zo populair dat het soms een race tegen de klok is om zo’n doosje te kunnen bemachtigen.

29 januari