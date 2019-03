Maasdijk moet bijna overal hoger en sterker

Behalve extra hoogte is bijna overal meer stabiliteit nodig. Die boodschap over de Maasdijk verkondigde deskundige Fer Kalis maandagavond in het Megense gemeenschapshuis Acropolis. Bijna vijftig bewoners wisten na de presentatie van Kalis zeker: over de uitvoering valt nog wat te twisten maar dát de dijk voor hun deuren ingrijpend gaat veranderen, is zeker.

Megaproject ‘Meanderende Maas’ is gebaseerd op de nieuwe veiligheidsnormen waaraan Nederlandse rivierdijken moeten voldoen in het jaar 2050. Klimaatveranderingen zullen dan vaker voor hoge waterstanden zorgen, zo is de verwachting, dus moet de dijken hoger en sterker.

Twee stukjes dijk hoog genoeg

Kalis liet zien dat op het 26,6 kilometer lange traject van Ravenstein naar Lith slechts twee stukjes dijk voldoen aan de nieuwe hoogte-norm: tussen Megen en Macharen en dichtbij Lithoijen.

Daarnaast is werkelijk overal extra stabiliteit nodig om ‘piping’ tegen te gaan, het ondergrondse wegspoelen van zand door kwelwater. De deskundigen overwegen hiervoor aan de binnenkant van de dijk schermen in de grond te graven, stevige kunststof doeken die wel kwelwater doorlaten maar geen zandkorrels. Want voor voor een klassieke oplossing met alleen extra zand en klei, ontbreekt bijna overal de ruimte. Kalis: ,,Je moet dan aan de binnenkant van de dijk over tientallen meters een anderhalve meter dikke laag grond aanbrengen. Dat kan natuurlijk niet als er al huizen staan.’’

Uitgetekend