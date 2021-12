Maashorst houdt het bij ruim honderd grazers

Kerstge­dach­te overheerst bij Voedsel­bank ‘dri­ve-through’ in Oss

OSS - Normaal gesproken zamelen tientallen vrijwilligers in de weken voor kerst bij supermarkten levensmiddelen in voor de voedselbank in Oss. Omdat dit door corona dit jaar (weer) niet kon, pakte de organisatie het anders aan: in een drive through konden mensen veilig boodschappen voor minder bedeelde Ossenaren doneren.

12 december