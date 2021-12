Maashorst kapt pad door Hooge Vorssel verder open: meer ruimte voor de recreant

update Gevonden vrouw (33) in Oss stierf per ongeluk door innemen van ‘fatale combinatie van stoffen’, verdachte man weer vrij

OSS - In een woning aan de Johannes Hendrikxstraat in Oss is zondagmorgen rond 11.00 uur een overleden vrouw onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Na urenlang onderzoek liet de politie aan het begin van de avond weten dat ze waarschijnlijk per ongeluk ‘een fatale combinatie van stoffen’ heeft binnengekregen.

