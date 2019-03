Maashorst ligt voortaan aan voeten van uitkijktoren op Herperduin

HERPEN - Kansen zien, kansen pakken. Dat is het motto van de huidige coalitie in Oss. ,,En hier deed zich een unieke kans voor. Ik ben heel trots dat we die gepakt hebben.” De Osse wethouder Johan van der Schoot prijst zich gelukkig met het besluit van buurgemeente Landerd vorig jaar om af te zien van de bouw van een uitkijktoren in hun deel van natuurgebied de Maashorst. Nu prijkt het bouwwerk op Herperduin. Met dank aan de provincie.

Even was er nog de twijfel. ,,Toen de staalconstructie stond, dacht ik: ik vind hem eigenlijk helemaal niet mooi. Maar gelukkig werd hij daarna nog aangekleed met een houten jas. Nu past hij prachtig in deze omgeving. En we hebben voortaan ontegenzeggelijk het hoogste punt van de Maashorst.”

De uitkijktoren is gebouwd op een 7 meter hoge stuifwal, niet ver van restaurant Pan & Zo. De toren zelf meet 24 meter. Daarmee komt de beklimmer op een respectabele 31 meter boven maaiveld te staan. Zelfs bij het bewolkte weer tijdens de officiële opening op deze woensdagmiddag biedt het platform een indrukwekkend panorama, met in het zuiden de Petruskerk van Uden als markeerpunt, in het westen het Provinciehuis, in het noorden de Wageningse Berg en in het oosten de skyline van Nijmegen.