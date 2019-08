Maashorst stelt vernatten boven wegkopen boer

Zes jaar lang is het niet gelukt om hét topstuk voor groei van de Maashorst binnen te halen, de landbouwenclave Brobbelbies. Er is wel wat grond aangekocht voor natuurontwikkeling maar de meeste eigenaren willen hun agrarische percelen niet kwijt. Dan moet je eens een andere manier overwegen, schetst Mark de Wit, hoofd Noord-Brabant van Staatsbosbeheer.

De bij Schaijk horende landbouwenclave Brobbelbies ligt midden in het natuurgebied en beïnvloedt de grondwaterstand rondom sterk. Verwerving van de boerengrond en vervolgens vernatting was eind 2013 speerpunt van een klus waarvoor de provincie 13,5 miljoen euro klaar legde.

Herstel van hydrologie

De Wit: ,,We wilden die gronden vooral hebben omdat ze essentieel zijn voor de waterhuishouding in een veel groter gebied. Als aankopen dan niet lukt, kun je ook proberen om op een andere manier te bereiken wat het allerbelangrijkste is. En dat is herstel van de hydrologie. Het moet daar natter worden. Dat kan misschien ook wel in samenwerking met de agrariërs. Zeker nu voor hen droogte ook een steeds grotere bedreiging wordt.’’