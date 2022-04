Maashorst stuurt meer dan duizend verjaardagskaarten in de strijd tegen eenzame oude dag

UDEN - Met 1118 verjaardagskaarten begint in de gemeente Maashorst een nieuwe ronde in de strijd tegen een eenzame oude dag.

De kaarten vallen in de bus bij mensen die hun 75ste of 80ste verjaardag vieren. Naast een felicitatie staat er ook de suggestie op om eens een ouderenadviseur over de vloer te laten komen. Deze vrijwilligers gaan vanaf nu ook op pad in Uden, Volkel en Odiliapeel.

Vrijwillige ouderenadviseurs nemen met 75-plussers door welke regelingen en activiteiten er zoal voor hen zijn. Het doel is ouderen te informeren, zodat zij mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Op deze manier wordt ook eenzaamheid tegengegaan, zo is de gedachte.

Wervingscampagne

In Reek, Schaijk en Zeeland gebeurt dit zo al jaren en tot tevredenheid van ONS welzijn. Daarom wil de welzijnsorganisatie er graag verder mee, nu na de herindeling in het veel grotere Maashorst. Een wervingscampagne is ingezet om aan extra mensen te komen.

Lisette Südmeier van ONS welzijn had in Landerd al een tiental adviseurs en heeft er nu voor Maashorst circa dertig nodig, verdeeld over de diverse kernen. Ze verwacht genoeg extra mensen te kunnen vinden: ,,Voor dit werk lukt dat altijd wel. Genoeg mensen willen het doen. Het geeft ook veel voldoening om iets voor ouder wordende mensen te kunnen betekenen.’’

Verjaardagskaarten

Wel moeten ouderen aangespoord worden om een huisbezoek aan te vragen. Dit gebeurt in Maashorst dit jaar met de verjaardagskaarten. Alle inwoners die dit jaar 75 of 80 jaar worden - dat zijn er welgeteld 1118 - krijgen een felicitatiekaart met daarop ook de suggestie om een gesprek te bestellen. Als deze aanpak slaagt, volgen er vanaf 2023 ook verjaardagskaarten voor 85-, 90- en 95-jarigen.