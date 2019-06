Maaskantse Boys jarig: ‘Maren is trots op MKB en MKB is trots op Maren’

Ossenaren verbeelden vrijheid in kleurige kunst in Jan Cunen

1 juni OSS - Feest in zwart-wit of feest in kleur. Hoe een beetje blauw, rood of geel een wereld van verschil kan maken is goed te zien bij museum Jan Cunen in Oss. Zaterdagmiddag werden daar onder grote belangstelling van veel Ossenaren drie nieuwe tentoonstellingen geopend: Hendrik Valk, kunstenaar van de klare lijn, maar ook twee Osse onderwerpen: Market Garden in Oss en Museum van de Stad, vier de vrijheid. Met inbreng van Ossenaren zelf.