Maasland Interventie Team, voor aanpak van plekken in Oss en Bernheze waar iets niets pluis lijkt

Ossenaar schaft wapens aan om op ratten schieten

6:00 DEN BOSCH/OSS - ,,Ik moet mijzelf toch kunnen verdedigen?” Een 49-jarige Ossenaar vond het gisteren bij de rechtbank in Den Bosch heel normaal dat hij enkele malen een vuurwapen in huis had. Hij stond terecht voor verboden wapenbezit en mishandeling.