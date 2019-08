Maaslandcollege hoopt op herinneringen oud-leerlingen aan T-Tuin: ‘Daar waren de leerlingen de baas’

,,Ik merkte dat het historisch besef weg aan het raken is van school. Jonge docenten weten vaak heel weinig over de geschiedenis van de school." Arts wil de afleveringen - het moeten er vijftig worden - bundelen en in het jubileumjaar uitgeven, als boek of als e-book.

Uiteraard moet er minstens één aflevering over de T-Tuin gaan, het eigen honk dat leerlingen in de jaren 80 en 90 hadden in de kelder. Voor die aflevering zoekt Arts nu leerlingen die hem kunnen helpen aan verhalen en foto's. ,,Gek genoeg heb ik in het archief maar één foto kunnen vinden. Misschien is dat ook wel tekenend. De T-Tuin was bijzonder. In de kelder met dikke stalen toegangsdeur zat van 1956 tot 1966 de Bescherming Bevolking. Het was een plek om naartoe te vluchten als er oorlog uitbrak. In 1979 werd het de leerlingenruimte. Hier waren de leerlingen de baas. Ze hadden er vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er werd harde muziek gedraaid, veel gerookt. Ja, vast ook wiet. Zoals zij dat hadden, heb je dat tegenwoordig niet meer. Die vrijheid geven we leerlingen bijna niet meer. Veel oud-leerlingen denken er met weemoed aan terug. Als ik oud-leerlingen spreek, dan vragen ze bijna altijd als eerste: 'Hoe is het nou met die T-Tuin?'"