Maaslandcollege wint aan populariteit bij brugklasser in spe

Geen straf voor Ossenaar die zichzelf verdedigde toen hij onderbuur­man met kurkentrek­ker stak

11:31 DEN BOSCH/OSS - Een 31-jarige Ossenaar kon volgens het Bossche gerechtshof niet meer vluchten, nadat zijn 43-jarige onderbuurman hem aanvloog. ,,Ik zag dat hij iets scherps in zijn hand hield”, vertelde de verdachte later tegen de politie. ,,Een werpster of een klein zakmesje. Ik zag dat hij uithaalde naar de hals van mijn moeder. Ik ben er toen tussen gesprongen met de kurkentrekker in mijn rechterhand.” De man kreeg geen straf omdat er volgens de rechter sprak was van ‘noodweer’.