Maasveren en gemeentebestuur zijn klaar met discussie over herrie pont bij Lith

LITH/OSS - Stichting Maasveren en het gemeentebestuur van Oss gaan geen energie meer steken in het verminderen van geluidsoverlast door het veer over de Maas bij Lith. Dijkbewoners in Lith klagen sinds begin vorig jaar over een gierend en zeer irritant geluid. Volgens de eigenaar en de gemeente blijft het geluid binnen de normen en is desondanks al het mogelijke gedaan om tegemoet te komen aan de klagers.

Wethouder Joop van Orsouw meldde in februari aan de gemeenteraad dat ook uit een tweede geluidsmeting is gebleken dat de grenswaarden bij de dijkwoningen niet worden overschreden. Die tweede meting kwam er nadat door de klagende bewoners werd verondersteld dat de hinder niet het ergst is bij de huizen die het dichtst bij de veerstoep staan, maar iets verder stroomafwaarts. Van Orsouw concludeert dat de gemeente met de uitkomsten van het beide onderzoeken geen gronden heeft om in te grijpen.

De SP liet het er niet bij zitten. Raadslid Adrie Geerts stelde schriftelijke vragen aan de wethouder. Geerts wijst erop dat de geluidsnorm wel degelijk wordt overschreden in de nachtelijke uren. Dat is het tijdvak van 23.00 uur 's avonds tot 7.00 uur 's ochtends. Omdat het pont de overtochten om 24.00 uur staakt en om 6.00 uur weer hervat is er gemiddeld geen overschrijding. ,,Maar de bewoners van de Lithsedijk worden wél tot middernacht uit hun slaap gehouden en ’s ochtends om 6.00 uur gewekt", constateert Geerts. Hij wil daarom weten of er nog actie volgt vanuit de gemeente of Stichting Maasveren.

Niet bevoegd