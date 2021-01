Maasveren lijdt stevig onder de coronacrisis

OSS/LITH - De Maasveren tussen Appeltern en Alem zetten door de huidige coronacrisis aanzienlijk minder passagiers over. Dat grijpt stevig in op de omzet en de financiële positie van de stichting. Volgens interim-bestuurder Jan Van Loon is de omzet met vrijwel veertig tot vijftig procent afgenomen. Hij verwacht echter dat dat het aantal passagiers in het voorjaar en de zomer weer aan zal trekken.

Het is vooral de huidige lockdown en het thuiswerken dat de veerponten tussen Appeltern en Megen, Alphen en Lith, Maasbommel en Megen, Alphen en Oijen en Alem en Maren Kessel parten speelt. In de ochtend- en avonduren dienen zich nog wel passagiers aan, maar de rest van de dag is het vrij rustig, aldus penningmeester Gerard van Dijk.

Reserves

Volgens van Dijk teert Maasveren nu flink in op de reserve. De omzet, die normaal gesproken in een jaar rond de 2,2 miljoen euro ligt, is in 2020 daardoor ongeveer een miljoen kleiner. ,,In de zomermaanden ging het nog vrij behoorlijk, door het recreatieve verkeer. Maar nu is de situatie inderdaad anders”, aldus Van Loon. Van de vijf veren is alleen het veer tussen Megen en Appeltern winstgevend. De anderen varen met verlies.

Stichting Maasveren krijgt steun via de NOW-regeling. Die regeling maakt het mogelijk personeel door te betalen en moet ontslagen door de coronacrisis voorkomen. ,,Maar dat is niet voldoende’’, zegt Van Dijk. De reserves van de stichting zijn nog voldoende en de vijf pontjes tussen Gelderland en Brabant blijven gewoon varen. ,,Maar het moet geen jaar duren.’’

Tarieven verhoogd

De tarieven van de veerponten zijn vanaf januari met vijf procent verhoogd, maar ook dat helpt volgens de penningmeester en interim-bestuurder Van Loon nauwelijks. ,,Zolang het verkeer niet aantrekt zullen we blijven interen’’, aldus Van Dijk. Hoop is er wel op betere tijden. In de lente en zomer gaan meer mensen fietsen, elk jaar de beste tijd voor de veren. Ook trekt dat het recreatieverkeer weer aan.

Volledig scherm John van den Akker, directeur van de Stichting Maasveren, overleed vorige maand. © Eveline van Elk

Maasveren werkt inmiddels aan een andere organisatiestructuur, vooral als gevolg van de ruzie tussen het bestuur en de toezichthouders van de stichting. Jan van Loon, oud-wethouder van Oss, is aangesteld om dat proces te begeleiden. Hij streeft er ook naar om een nieuwe directeur aan te stellen wanneer de nieuwe bestuursstructuur een feit is. John van den Akker, directeur van stichting de Maasveren, overleed in december tijdens een rondje mountain-biken. ,,Zeker ook dat overlijden van Van den Akker heeft er flink ingehakt bij de stichting. Veel kennis en ervaring is met hem verloren gegaan", aldus Van Loon.