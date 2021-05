Maasveren op zwart zaad; tarieven verder omhoog

Stille Getuigen Woningbouw­prog­no­ses zijn van alle tijden, in 1977 wilde Oss groeien en Heesch juist niet

10:56 OSS - Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen gebouwd worden, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo’n woningbouwprognose is van alle tijden. Altijd lastig daar overeenstemming over te bereiken. Nemen we de verhitte regionale discussie in de jaren 1976-1977 over het Streekplan Midden en Oost-Brabant. Oss wilde groeien maar mocht dat niet zo snel, en Heesch moest groeien, maar wilde niet.