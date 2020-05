Maasveren zetten vanaf komend weekeinde weer fietsers over, mits ze een mondkapje dragen

Ook Osse partijen roepen nu op tot spoed bij onderzoek naar relatie luchtkwali­teit en corona

10:32 OSS - In navolging van Bernheze en Meierijstad klinkt nu ook in Oss de roep om zo snel mogelijk te onderzoeken waarom juist deze regio zo hard getroffen is door het coronavirus. De Osse SP en D66 eisen een diepgaand en zorgvuldig onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en het verloop van infectieziekten, in het bijzonder die veroorzaakt worden door het coronavirus.